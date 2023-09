Pronunciamento de Lula divide a web e provoca 'panelaço'

440

Durante a fala do petista, internautas chamaram atenção para a "qualidade" da fala do governante, enquanto outros apontaram "falsas promessas" (foto: Ricardo Stuckert/ PR / Divulgação) O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta quarta-feira (6/9), às vésperas do feriado de Proclamação da Independência do país, celebrado nesta quinta (7/9), dividiu opiniões na internet. Durante a fala do petista, internautas chamaram atenção para a “qualidade” do discurso do governante, enquanto outros apontaram “falsas promessas”. Em diversas cidades brasileiras, opositores ao terceiro mandato de Lula bateram panelas, como forma de protesto.

Com foco nos “alicerces da independência” e feitos do Governo Federal, Lula falou à nação por pouco mais de oito minutos. Além disso, o discurso foi movido pelo tema central “democracia, soberania e união”.





Lula começa a falar no pronunciamento do 7 de setembro

Eu: Caralho que vontade de votar nele de novo %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02

Mano o cara é um puta estadista, não tem jeito, é mó estranho depois de 4 anos de obscurantismo ter alguém capacitado na presidência da república %u2014 Zudemar, campeão do Maratomba 2023 %uD83E%uDD47 (@Zudemar82) September 6, 2023

#jornalnacional

Como é bom

Ter um presidente que faz um pronunciamento a nação desse nível

Foi por isso que fiz o L



Lula até 2030 %u2014 Samuel (@Sam71448866) September 6, 2023





Em contrapartida, outras pessoas reclamaram que as melhorias elencadas pelo presidente não estão sendo percebidas. Uma pessoa chegou a questionar a “realidade” em que elas foram feitas. “Que país lindo o Lula tá vendendo no pronunciamento do 7 de setembro. Mas já já o jornal nacional deve trazer a realidade, né? Porque esse mundo de sonho que ele tá pintando deve ser em Nárnia!”, escreveu um usuário do “X”.

Que país lindo o Lula tá vendendo no pronunciamento do 7 de setembro. Mas jaja o jornal nacional deve trazer a realidade, né ? Pq esse mundo de sonho que ele tá pintando deve ser em Nárnia ! %u2014 Esdras Sottnas (@SottnasEsdras) September 6, 2023

Lula falando na globo que deu aumento pros funcionários públicos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk CADÊ O AUMENTO MEU FILHO ???? %u2014 Évelyn (@moraeseveee) September 6, 2023

'Panelaço'





Já fora da internet, opositores ao atual Governo Federal aproveitaram o pronunciamento oficial de 7 de setembro para protestar. Em diversas cidades brasileiras, pessoas foram às janelas para bater panelas, como faziam durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff - também houve panelaços contra Jair Bolsonaro (PL), só que sob autoria de opositores do ex-presidente.





Em Belo Horizonte, houve relatos de “panelaços” no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da cidade. O mesmo aconteceu em regiões de São Paulo, Santa Catarina, Curitiba e Rio de Janeiro.

PANELAÇO NO RIO DE JANEIRO PRO DESCONDENADO pic.twitter.com/nI2IctAmwy %u2014 O Cravão©%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD34%u26AB (@OCravao) September 6, 2023

Gente, o gado ficou nervoso no Leblão. Panelaço dos facistas, eu vi, eu tava! #Lula7deSetembro pic.twitter.com/A9WHqYHpC7 %u2014 Flu (@eusouaflu) September 6, 2023