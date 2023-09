Lula faz balanço do governo em pronunciamento sobre a Independência

440

Presidente Lula celebrou crescimento do PIB, salário mínimo e criação de empregos neste quase um ano do seu terceiro mandato (foto: Ricardo Stuckert / PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o pronunciamento desta quarta-feira (6/7), na véspera das celebrações da Independência do Brasil, para fazer um balanço do início de seu terceiro governo e apontar quais serão as prioridades ao longo dos próximos anos.





"O PIB não crescia tanto desde 2010", afirmou o petista . No ano citado, último do segundo mandato de Lula, o Produto Interno Bruno (PIB) cresceu 7,5%.













Leia também: Lula sobre Independência: 'Dia sem ódio e medo, somos um povo só' O crescimento do salário mínimo neste terceiro mandato também foi celebrado pelo presidente. Em 1º de maio, o salário saiu de R$ 1.302 para R$ 1.320. Nos dois governos anteriores, de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), o salário base era reajustado segundo a inflação, sem valorização real do salário.





"No primeiro semestre deste ano, foram criados mais de 1 milhão de empregos", afirmou o presidente.





Contudo, desde que o início dos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) passaram a ser divulgados em 2020, o primeiro da pandemia da COVID-19, o número é inferior aos de 2021 e 2022, que tiveram saldo de quase 1,5 milhão de empregos formais criados.

A legislação que iguala o salário de homens e mulheres que exerçam a mesma função também foi enfatizado pelo petista. Assim como a criação do programa Desenrola, que busca facilitar negociações de pessoas que tenham o nome no Serasa; Novo Marco Fiscal, que substitui o teto de gastos; o plano Brasil Sem Fome, que busca tirar o país do mapa da fome; e o Novo PAC, que busca trazer infraestrutura para diferentes regiões.