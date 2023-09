Eduardo Leite e André Trigueiro discutem ao vivo sobre tragédia no RS

440

Durante a entrevista, Eduardo Leite explicou que os modelos matemáticos previram as chuvas e intensidade no estado, mas não o volume de cerca de 30 milímetros em diversas bacias hidrográficas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o jornalista André Trigueiro, da GloboNews , discutiram nesta quarta-feira (6/9) após Leite ser questionado sobre as previsões meteorológicas após a passagem de um ciclone no estado do RS que deixou 37 mortos no estado.

Durante a entrevista, Eduardo Leite explicou que os modelos matemáticos previram as chuvas e intensidade no estado, mas não o volume de cerca de 30 milímetros em diversas bacias hidrográficas.





O jornalista por sua vez, se espantou com a informação e destacou que o mesmo discurso seria utilizado por outros políticos, mesmo com situações semelhantes se repetindo há anos.

André foi interrompido pelo governador do RS, que não gostou do comentário e afirmou que o comentarista mostrou "falta de empatia" com o estado.





André Trigueiro e Eduardo Leite se desentenderam ao vivo no Em Pauta %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/YPSbAbJ0H6 — Marcelo Monteiro (@mrclmonteiro) September 7, 2023

Leite seguiu: "Você quer colocar a culpa em mim porque falei sobre modelos matemáticas que não apontaram a precipitação prevista?". O jornalista respondeu: "A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões. Falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve em quatro anos apertando botão".

O psdbista destacou ainda que a questão trazida seria apenas sobre chover mais do que a previsão climática feita por modelos matemáticos. “É claro que sempre tem mais o que fazer. É claro que tem que aperfeiçoar, mas nós estamos aqui trabalhando, tentando salvar vidas, tentando restabelecer a ordem aqui nessas cidades enquanto tu estás comentando as coisas.



É o teu papel como comentarista fazer a cobrança, mas estamos fazendo o trabalho para salvar as vidas dessas pessoas, e não apenas fazer críticas e apontar e dizer e falar para um e para outro. Estamos fazendo todo um esforço de transição energética, mas a gente não aperta um botão e resolve as coisas da noite para o dia”, disse o governador.