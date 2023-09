Lula: 'A economia está se acertando, apesar do comportamento do BC'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou otimismo com os rumos da economia brasileira e criticou, novamente, o Banco Central. Na edição do podcast 'Conversa com o Presidente', desta terça-feira (5/9), o petista, sem citar nomes, disse que a economia do país "está se acertando, apesar do comportamento do Banco Central".





Na live, o presidente também citou o encontro com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, em Hiroshima, no Japão, a qual vai se reencontrar em sua viagem para a Índia, marcada para esta semana









"A economia está se acertando, apesar do comportamento do banco central, apesar, a economia vai crescer", completou.

Presidente Lula no 'Conversa com o Presidente' desta terça-feira (5/9) (foto: Reprodução/Youtube)



Desde o início do mandato, o petista tem cobrado redução na Selic para estimular a atividade econômica brasileira. Apenas no início de agosto, o comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros de 13,75% para 13,25% ao ano - corte longe do ideal.





A expectativa do presidente e dos ministros do governo era que o presidente do Banco Central participasse de um esforço em conjunto para superar os problemas econômicos atuais do país.