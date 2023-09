Lula presta solidariedade a vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade às vítimas atingidas por fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas no estado.

"É importante a gente começar esse programa prestando uma solidariedade ao povo gaúcho da Região de Passo Fundo e da Região de Caxias. Pouco tempo atrás fomos la, com vários ministros, pois tinha uma seca em várias regiões e, agora, tem excesso de chuva", disse o presidente Lula, nesta terça-feira (5/9), no podcast semanal 'Conversa com o Presidente'.

Lula também aproveitou a transmissão ao vivo para comunicar aos moradores do Rio Grande do Sul que medidas do governo serão tomadas para auxiliar a população. "Amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, o Chefe da Defesa Civil também vai ao Rio Grande do Sul. Quero dizer ao povo gaúcho que estamos pronto para ajudar naquilo que for necessário", disse "Nossa solidariedade ao povo gaúcho. Peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz e tranquilidade", completou.