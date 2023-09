Governo Lula faz campanha para mudar imagem do 7 de setembro

440

Projeções no Congresso Nacional na noite de ontem deram início às comemorações da Semana da Independência (foto: Secom/Divulgação)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou ontem uma campanha para resgatar a imagem do 7 de Setembro, após a data ser cooptada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para exaltar ideais próprios. Com o tema Democracia, soberania e união, a campanha foi traduzida em imagens projetadas no Congresso e no Museu Nacional.





De acordo com a Secretaria da Comunicação, as projeções “celebram a semana da Independência e chamam para as comemorações da quinta-feira”. Foram projetadas quatro imagens, cada uma correspondente a um eixo temático da campanha, que, neste ano, aborda Paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação, e a defesa da Amazônia.





Os eixos estarão presentes também no desfile de 7 de Setembro. Na ocasião, militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz das Nações Unidas (ONU) e integrantes de associações que cultuam a memória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) vão desfilar no eixo Paz e soberania. Já para representar o eixo Ciência e tecnologia, alunos dos Institutos Militar de Engenharia, Tecnológico da Aeronáutica e engenheiros militares da Marinha do Brasil tomarão a Esplanada.





O tema Saúde e vacinação será representado por integrantes do serviço de saúde das três Forças, além do famoso Zé Gotinha. Por fim, o bloco Defesa da Amazônia terá como representantes militares do Exército Brasileiro, entre eles, soldados de origem indígena, oriundos da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.