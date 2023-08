SIGA NO

Representantes do Copom votam pela redução na taxa básica de juros, a Selic Marcello Casal Jr/Agência Brasil A redução da taxa básica de juros de 13,75% para 13,25% ao ano nesta quarta-feira (2/8), por decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, foi celebrada por setores da economia.





“Vivemos um ano de aperto monetário, com o poder de compra das famílias comprometido, as possibilidades de renegociação de dívidas fragilizadas e crédito caro para empreendedores e lojistas. Esta redução, ainda que longe da ideal, vai trazer fôlego e esperança para este semestre”, avaliou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.









A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) também se mostrou contente com o corte, apesar de considerar a taxa de juros elevada. O que traz prejuízo a atividade econômica.





"A queda da inflação corrente e a ancoragem das expectativas abrem espaço para novos cortes da taxa de juros nas próximas reuniões do Copom. (...) A evolução do novo arcabouço fiscal e de reformas estruturantes favorecem a redução do risco-país", afirmou a FIEMG, por meio de nota.





O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), José Anchieta da Silva considerou que o corte definido pelo Copom foi tardio e que a manutenção da taxa em 13,75% foi prejudicial a produção brasileira.

"É visível o impacto deletério que o alto custo do crédito impõe à atividade econômica. A produção industrial estagnou-se, e o varejo só cresce em segmentos que pouco dependem de crédito, como supermercados e produtos farmacêuticos. As vendas dos setores de Vestuário, Móveis, Materiais de Construção e Veículos estão todos em queda.





Entendemos a importância do controle da inflação para a prosperidade do país, mas é fundamental que esse objetivo não seja alcançado às custas do estrangulamento da atividade produtiva", afirmou.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do governo federal vem fazendo constantes críticas a alta taxa. Nas manifestações, eles avaliam que o valor inibe o crescimento econômico do país.





Selic





A taxa Selic é usada pelo Banco Central para auxiliar no controle da inflação no Brasil. O aumento da taxa básica de juros ocorre para conter a inflação. Já quando a estimativa está alinhada com a meta inflacionária, o Banco pode cortar a taxa.