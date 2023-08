Lula planeja vir a Minas Gerais na próxima semana

440

Lula no Conversa com o Presidente desta terça-feira (29/8) (foto: Reprodução/YouTube) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai tentar incluir Minas Gerais na agenda da próxima semana. Está previsto que o petista viaje para a Índia no dia 7 de setembro, após as comemorações do Dia da Independência do Brasil. Antes disso, Lula quer visitar o Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Minas Gerais e São Paulo. Se oficializada, esta será a primeira visita do presidente Lula ao estado em 2023.





A declaração do presidente Lula foi dada na edição do 'Conversa com o Presidente' desta terça-feira (29/8). No entanto, Lula não revelou os planos para o estado mineiro.





"Nós vamos convocar o governador [Tarcísio], porque é importante ele estar, porque o compromisso que nós vamos assumir é com ele também. Se nós vamos emprestar dinheiro do Governo Federal para São Paulo para fazer a rodovia Campinas-São Paulo, nós queremos que o governador esteja presente, afinal é o governador de São Paulo que vai fazer", completou.

No caso de Minas, Lula não especificou qual seria o motivo da viagem.



O presidente da República também demonstrou grande expectativa para os trabalhos previstos para o segundo semestre deste ano. "É o ano que a gente vai conseguir mostrar o Brasil que a gente quer para 2024, 2025 e 2026: país crescendo, gerando emprego, oportunidade", declarou.