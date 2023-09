Lula deve entregar mais dois ministérios a partidos do Centrão

440

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar a minirreforma ministerial, para ampliar a presença de integrantes do PP e do Republicanos, partidos do Centrão, no governo, até amanhã.

Ele viaja na quinta-feira para Nova Dheli, na Índia, para participar da cúpula do G20, grupo os 19 países com as maiores economias do planeta e a União Europeia. Antes, porém, Lula pretende se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, ambos do PSB.

Isso porque pensar dar a pasta para o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Dessa forma, Márcio França poderá ser reacomodado no Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje ocupado por Luciana Santos, ou, se for criado, o Ministério da Pequena Média Empresa, que chegou a ser cogitado por Lula na semana passada.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, Lula também se reunirá com Ana Moser, hoje titular do Ministério do Esporte, porque pretende entregar o comando da pasta ao deputado André Fufuca (PP-MA). No início das negociações sobre a minirreforma ministerial, Lula disse que Ana Moser não deixaria o cargo. As mudanças decorrem da aproximação de partidos do Centrão ao governo federal como estratégia para aprovação de propostas de interesse do Planalto no Congresso Nacional.

Lula fechou esse esboço após reuniões ontem com os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Rui Costa, da Casa Civil; e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. A conclusão da reforma, contudo, depende ainda de conversas com os ministros que devem ser substituídos, o que leva auxiliares palacianos a adotar tom mais cauteloso.





Com a acomodação de PP e Republicanos no governo, Lula se livra de fazer mudança no Ministério do Desenvolvimento Social, ocupado pelo ministro Wellington Dias, do PT. A pasta é responsável pelo programa Bolsa Família, do qual o PT não quer abrir mão, embora seja cobiçada pelo Centrão. O governo chegou a cogitar dividir o ministério em duas áreas: assistência social e a de combate à pobreza, preservando o Bolsa Família com o PT.





















