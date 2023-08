Lula planeja criar 'Ministério da Pequena e Média Empresa'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (29/8), que pretender criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Se oficializado, será a 38ª pasta do governo federal. O anúncio do petista ocorre diante da reforma ministerial, que deve formalizar a entrada do centrão na Esplanada do governo. O novo ministério ajudaria Lula a acomoda a sua base política.

"Tá cheio de gente que está querendo ser empreendedor individual, coletivo. Ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para essa gente que precisa de crédito e de oportunidades. Esse é o papel do Estado: criar as condições para as pessoas poderem participar", disse Lula, na edição desta terça-feira (29/8) do 'Conversa com o Presidente'.