Lula pede para Itamaraty estudar abertura de novo consulado em Angola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (26/8), ter pedido ao Itamaraty para avaliar a abertura de um consulado-geral em Luanda, Angola. A declaração ocorreu durante cerimônia de inauguração da Galeria Ovídio de Melo, no Instituto Guimarães Rosa, na capital angolana.

"Com aproximadamente 30 mil brasileiros, Angola já abriga nossa maior comunidade em todo o continente africano; por isso, instrui o chanceler Mauro Vieira a estudar a abertura de um consulado-geral em Luanda, que seria o primeiro em um país de língua portuguesa na África", apontou.

Agenda



O consulado teria a missão de atender questões relativas a repatriamentos, hospitalizações e prisões, e também serviços como emissão de vistos ou passaportes e legalização de documentos, entre outros, tanto para brasileiros quanto a estrangeiros.

Na sexta-feira, Lula foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço, para uma reunião bilateral, participou de uma sessão solene na Assembleia Nacional de Angola e do encerramento de um fórum empresarial, que teve a participação de cerca de 800 empresários dos dois países.

No início da semana, Lula participou da XV Cúpula de chefes de Estado do Brics, na África do Sul, em que o grupo de nações decidiu pela entrada de seis novos países-membros:Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã.

Amanhã (27), o presidente desembarca em São Tomé e Príncipe, onde acontece a Conferência de chefes de Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).