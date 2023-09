Flávio Dino: ''Não vamos permitir que se repita o 8 de janeiro''

440

Brasília - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse, ontem, que não haverá novo 8 de janeiro na próxima quinta-feira, durante as comemorações de 7 de setembro. “Não vamos permitir que se repita o 8 de janeiro”, afirmou.

Ele afirmou também que há um “clima de tranquilidade” para o Dia da Independência do Brasil. A declaração foi feita ao lado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, durante evento para o lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), em Vitória.





Segundo o ministro, as forças de segurança e os serviços de inteligência estão empenhados no planejamento da segurança no feriado que, “até agora, nenhuma indicação objetiva de que o 7 de setembro seja marcado por algum tipo de ataque. Infelizmente, há, daqui e de lá, cards na internet, isso demanda um acompanhamento”, comentou Dino.









A resposta do GDF foi pedir o reforço ao governo federal, por meio da Força Nacional, para auxiliar na segurança do evento. “A governadora Celina (Leão) nos demandou um apoio da Força Nacional. Estamos mobilizando, a Força Nacional, e as próprias forças armadas”, afirmou Dino também. “A senhora governadora em exercício esteve conosco, a governadora Celine, e nos demandou um apoio da Força Nacional. A pedido do governo do Distrito Federal, nós estamos mobilizando no caso de Brasília, a Força Nacional, e há mobilização própria das forças armadas”, informou Flávio Dino.





Celina Leão também afirmou que a programação para o feriado de 7 de Setembro contará com mais policiais, inclusive, do que a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O governo planeja um efetivo recorde para proteger a Esplanada dos Ministérios.

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai atuar às vésperas e durante os eventos de quinta-feira para identificar eventuais ameaças que possam colocar em risco autoridades presentes no desfile e demais participantes. Para isso, a agência vai acionar uma central de monitoramento para reunir informações e também repassá-las para outros órgãos de segurança. A iniciativa se soma à preocupação de outros órgãos, como Exército e Polícia Militar, que ligaram o sinal de alerta para a movimentação de bolsonaristas - em particular após os ataques de 8 de janeiro.





Apesar da mobilização, o governo Lula tem afirmado não ver riscos nas solenidades do Dia da Independência. “No âmbito das celebrações relativas ao 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, a Abin atuará com foco na identificação de ameaças e incidentes que tenham potencial de impactar o livre exercício de direitos fundamentais e colocar em risco a segurança de autoridades e demais participantes dos eventos”, informou a agência em nota.

A agência acrescentou que será mobilizado o Centro de Monitoramento, em Brasília, amanhã e quinta-feira, com o objetivo de “prover consciência situacional” acerca dos eventos acompanhados de Sistema Brasileiro de Inteligência, Governo do Distrito Federal e Presidência da República. A Abin concluiu ainda que as suas superintendências estaduais também vão acompanhar os eventos nas suas respectivas capitais e que repassarão informações relevantes para o centro de inteligência em Brasília.