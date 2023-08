Ministério do Desenvolvimento Social fica fora da reforma ministerial

440

Lula e Wellington Dias em evento no Palácio do Planalto. Permanência do ministro foi defendida até mesmo pela primeira-dama Janja (foto: (Ricardo Stuckert/PR))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nessa quarta-feira (30/8), que o ministro Wellington Dias permanece à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A pasta é uma das mais cobiçadas por partidos do Centrão, que articulam a entrada no governo com uma reforma ministerial.

"Wellington fica. Convidei o Wellington Dias, um grande amigo e companheiro, porque tem 16 anos de experiência como governador e provou sua competência e comprometimento social com a transformação que promoveu no Piauí. Recebemos um país com políticas sociais destruídas e com milhões passando fome. Estamos recuperando a vida e a dignidade das pessoas, um trabalho que está só no começo, e sempre vou querer contar com a competência de alguém como o Wellington no meu governo", declarou o presidente em entrevista ao, do Piauí.

Lula visita o Piauí amanhã (31/8) e leva consigo Dias, além do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, cujo cargo também é cobiçado pelo Centrão. Republicanos e PP pressionam pela entrada do governo e visam pastas que tenham capilaridade com os municípios. Na terça (29/8), o presidente anunciou a criação de um novo ministério, das Pequenas e Médias Empresas. Ainda não há definição de como ficará o novo desenho da Esplanada.

O Ministério do Desenvolvimento Social abarca a política mais importante para o governo Lula: o Bolsa Família. Nos bastidores, foi cogitado transferir Dias para outra pasta, levando consigo o programa, para abrir espaço para as legendas de centro.