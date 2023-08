Indicada por Lula ao STJ, Daniela Teixeira recebeu apoio de Xuxa

Durante o processo, a apresentadora Xuxa Meneghel, por exemplo, fez um post no instagram parabenizando a advogada por ter sido citada na lista tríplice do STJ. “A única mulher na lista para ser nomeada ministra do STJ. Precisamos de mais mulheres na justiça”, declarou Xuxa ao compartilhar uma foto da advogada que compartilhou e agradeceu. “Obrigada Rainha”, disse Daniela.