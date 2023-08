Lula indica advogada brasiliense para o STJ

440

Daniela Teixeira era a única mulher da lista e franca favorita (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta terça-feira (29/8), a indicação da advogada Daniela Teixeira para uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com a colunista Vera Magalhães, do jornal "O Globo"a vaga de Daniela será designada à advocacia e o nome dela constava na lista apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a posição.

Daniela era a única mulher a compor a lista com outras seis indicações de nomes ao STJ. Quando candidata ao cargo, disse acreditar que sua candidatura abriria espaço para outras mulheres entrarem no rol majoritariamente ocupado por homens.

Além de ser a única mulher na lista, Daniela também era a única representante do Distrito Federal entre os indicados. Também eram indicados pela OAB os advogados Luís Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Allemand, Otávio Rodrigues, André Godinho e Márcio Fernandes.

O STJ é composto por 33 ministros, sendo apenas seis mulheres. Daniela era favorita à vaga da OAB, a primeira desde 2011, e viajou o país para consolidar o apoio do setor antes de integrar a lista sêxtupla enviada ao presidente Lula.

Daniela ainda teria procurado aliados do petista, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, um dos favoritos a ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) que ficará disponível com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.