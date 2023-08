MG: 42% dos municípios fecham o 1º semestre com as contas no vermelho

440

CNM alega que decisões tomadas pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional estão prejudicando os municípios (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG ) Quase a metade dos municípios mineiros fecharam o primeiro semestre de 2023 com as contas no vermelho. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), 309 municípios dos 736, que enviaram dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), encerram o primeiro semestre no vermelho, o que é equivalente a 42% das cidades mineiras. No mesmo período em 2022, somente 3% (21 cidades) das cidades estavam na mesma situação.





Em âmbito nacional, Ziulkoski afirma que 51% das prefeituras brasileiras estão no vermelho. Nesta quarta-feira (30/8), a CNM lançou um manifesto pela aprovação de pautas no Congresso Nacional para o enfrentamento da crise dos municípios.





Diversas cidades protestam, hoje, contra a perda de arrecadação proveniente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) , que estaria sendo afetado por decisões tomadas pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional, como a elevação na faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) e com o aumento das despesas em custeio e pessoal, provenientes de uma série de reajustes aprovados neste ano.





De acordo com a CNM, as recomposições salariais de servidores municipais, o impacto de reajuste do piso do magistério e o atraso no pagamento de emendas parlamentares são exemplos de despesas que estão sobrecarregando as despesas das prefeituras mineiras.

Paralisação dos municípios: Região que votou em Lula deve aderir à paralisação

"A redução em emendas de custeio - do primeiro semestre de 2022 para o mesmo período de 2023 - é de quase 69%, passando de R$ 1 bilhão para R$ 307,4 milhões. No total de emendas, a queda foi de R$ 1,3 bilhão para R$ 589,3 milhões para o Estado. A cota-parte do ICMS, afetada pela LC 194/2022, recuou 6,9%", aponta a confederação.





"Enquanto as despesas de custeio tiveram aumento de 16,2%, o FPM apresenta mais decêndios [período de tempo que corresponde a dez dias] menores do que o mesmo período de 2022. No primeiro decêndio de julho, por exemplo, houve uma queda brusca de 34,49% no repasse. Em agosto, a queda foi de 23,56%, explicada por uma redução na arrecadação de Imposto de Renda e um lote maior de restituição por parte da Receita Federal", completa.

A confederação também aponta para a crise dos municípios o represamento de 110,5 milhões de procedimentos ambulatoriais e 413,9 mil procedimentos hospitalares durante a pandemia, sendo necessários R$ 1,9 bilhão para equacionar a demanda; 200 programas federais com defasagens que chegam a 100%; 308 obras paradas e abandonadas por falta de recursos da União; e obras concluídas com mais de R$ 909,4 milhões em recursos próprios sem repasse do governo federal.