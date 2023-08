Câmara de BH vota nesta semana pedido de afastamento de Gabriel Azevedo

440

Nely Aquino e Gabriel Azevedo eram aliados; ele sucedeu a atual deputada federal no comando da Câmara de BH (foto: Abraão Bruck/CMBH)



De acordo com ofício enviado por Juliano Lopes à CMBH, nessa terça-feira (29/8), a denúncia será submetida na sessão do Plenário da próxima sexta-feira (1º/9) para avaliação dos demais parlamentares. O vereador Juliano Lopes (Agrir), primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), informou ao presidente da Casa, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que aceitou denúncia contra ele por quebra de decoro parlamentar.De acordo com ofício enviado por Juliano Lopes à CMBH, nessa terça-feira (29/8), a denúncia será submetida na sessão do Plenário da próxima sexta-feira (1º/9) para avaliação dos demais parlamentares.





Na última segunda-feira, a deputada federal Nely Aquino (Podemos) protocolou um pedido de cassação contra o vereador Gabriel e pediu o afastamento imediato do parlamentares. Eles eram aliados e Gabriel, inclusive, sucedeu a a atual deputada federal no comando da Câmara de BH.





Por nota, o vereador Gabriel disse que o grupo político de Nely Aquino "vendeu a alma para o prefeito Fuad Noman e já coagiu vereadores". "Diante de todos os problemas da cidade, o grande objetivo deles é cassar o vereador que denunciou a máfia do lixo muito antes do próprio TCE (Tribunal de Contas do Estado) derrubar a licitação da prefeitura? Estão frustrados com os repetidos cortes no subsídio das empresas de ônibus? Ou é só uma chantagem pra conseguir mais cargos?", questionou o presidente da Câmara.