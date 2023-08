Michelle ironiza escândalo das joias e diz que vai lançar 'Mijoias'

Sob investigação, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ironizou o escândalo das joias e disse que irá lançar uma marca de joias. Durante evento do PL Mulher, no último sábado (26/8), a ex-primeira-dama afirmou que as joias recebidas pela Presidência da República já foram entregues à Caixa Econômica Federal.