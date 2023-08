Bolsonaro paga multa de mais de R$ 910 mil pessoalmente em Brasília

440

Anistia a multas por não usar máscara em São Paulo foi proposta pelo governador Tarcísio de Freitas, mas Bolsonaro pagou o que devia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pagou, nesta quarta-feira (16/8), multa de mais de R$ 900 mil por não utilizar máscara durante a pandemia de Covid-19.





A defesa de Bolsonaro informou que ele esteve pessoalmente em uma agência do Banco do Brasil, em Brasília, para pagar a multa total de R$ 913.336,08 que devia ao Estado de São Paulo



A infração se refere à não utilização de máscara de proteção facial durante ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista em 2021. À época, o uso de máscara de proteção facial era obrigatório em razão da alta taxa de transmissão da Covid-19.



O uso de máscaras de proteção facial como medida de prevenção contra a Covid-19 se tornou obrigatório no estado de São Paulo em maio de 2020, a partir de decreto do governo estadual, considerando espaços fechados e abertos ao público, como as ruas.