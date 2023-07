Bolsonaro agradece doações via Pix para pagar multas judiciais

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu aos seus apoiadores que enviaram alguma doação via Pix para ele pagar as multas judiciais. Em um encontro estadual do Partido Liberal (PL) Mulher em Florianópolis (SC), o ex-presidente discursou, na manhã deste sábado (29/7), ao lado da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e disse que o valor arrecadado dá para pagar "todas as suas contas" e ainda "tomar um caldo de cano com pastel".







Bolsonaro discursou ao lado de Michelle Bolsonaro em evento do PL Mulher (foto: Reprodução/PL)



Apesar da declaração de Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo, até hoje ele não quitou quase R$ 1 milhão em multas aplicadas pelo estado de São Paulo por descumprir normas e não utilizar máscaras em 2021 durante a pandemia. O ex-presidente é alvo de cinco processos movidos contra ele desde o início do ano.

Ainda segundo o veículo, os casos foram levados à Justiça pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) diante da não efetuação dos pagamentos.

'Não estou abalado'





"Triste é um país onde autoridades do judiciário pune cidadãos não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Me tiraram um direito político, mas isso não nos abala. Temos milhares de semente por todo o Brasil", comentou o ex-presidente em referência a apoiadores.





Na sequência, Bolsonaro estimulou a participação das mulheres na política. Ele ainda ressaltou que a participação feminina no PL não é apenas para garantir a "cota". "A participação das mulheres na política vai fazer a diferença. Repito, queremos vocês. Como candidatas, não por cotas, por vontade de realmente querer mudar o destino do seu país", disse.

PL Mulher

A viagem de Michelle e Jair Bolsonaro à Santa Catarina faz parte da agenda de visitas que a presidente do PL Mulher está realizando pelos estados para empossar as presidentes estaduais do PL Mulher. Além disso, Michelle busca fortalecer as filiações e incentivar a participação feminina na política.