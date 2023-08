Reforma ministerial 'está muito perto', diz Rui Costa

440

Reforma deve incorporar partidos do centrão na base do governo Lula (foto: (Marcelo Camargo/Agência Brasil))

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (16/8) que a reforma ministerial, alinhada entre governo federal e integrantes do Centrão em busca de ampliar a base de apoio no Congresso, deve acontecer em breve.



“Quem troca e anuncia novo ministro é o presidente da República. Eu diria que está muito perto dele anunciar o que vai fazer", disse durante o programa "Bom Dia Ministro", da Emissora Brasil de Comunicação (EBC).



O ministro se negou a antecipar os nomes que devem deixar o cargo para que o governo receba André Fufuca (PP) e Silvio Costa Filho (Republicanos), que já foram confirmados pelo Planalto como futuros ministros. Segundo Costa, as demissões devem ser formalizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos dias.



A votação do novo arcabouço fiscal, matéria considerada prioritária para o Executivo, foi novamente adiada nesta semana devido ao imbróglio. A ala política espera resolver o desenho da reforma até o fim desta semana, antes de o presidente embarcar para a Cúpula do Brics na África do Sul.