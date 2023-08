Deputado petista é vaiado em evento do Republicanos em BH; senador reprova

440

Deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) é abraçado pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) após ser vaiado por parte dos presentes no evento de posse da nova diretoria do Republicanos em Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A presença do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) na posse da nova diretoria mineira do Republicanos, realizada nessa segunda-feira (14/8), em Belo Horizonte, irritou participantes. Ele subiu ao palco com o evento já em andamento, justamente durante a fala do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que criticava o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a possibilidade de a sigla integrar a base governista.









"Não vamos fazer isso, não (vaiar). Ele está tendo a educação de estar aqui. (...) tudo que for para a população, você (Reginaldo Lopes), pode contar comigo", pontuou Cleitinho.

O senador mineiro foi eleito com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e já chegou a se declarar um "soldado" do político. Apesar disso, desde o início do mandato, o mineiro vem adotando um discurso mais moderado e de decisões independentes, apesar de ser próximo de muitos deputados bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





Presidente nacional da sigla e deputado federal, Marcos Pereira (Republicanos-SP) foi mais duro e afirmou que os barulhos foram uma recepção deselegante com o petista. Apesar de Marcos negar, o Republicanos vem negociando a possibilidade de compor a base do governo do presidente Lula (PT).

Reginaldo Lopes afirmou que foi ao evento após ser convidado por Euclydes Pettersen e Marcos Pereira.





"Republicanos votou na PEC da Transição, num acordo que fez comigo como líder do PT, e agora votou na Reforma Tributária. Vim retribuir esses votos em dois projetos que eu era líder", afirmou. Em seguida, Reginaldo defendeu que quem vota com o governo deve ganhar espaço nos primeiros escalões.