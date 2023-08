Eduardo lança calendário de Bolsonaro sem camisa e pôster pra 'tia do zap'

440

Calendário é vendido em dois modelos a partir de R$ 49,90 (foto: Reprodução/Bolsonaro Store/João Menna) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou novos itens na loja da família nesse último domingo de Dia dos Pais (13/8). São dois calendários de 2024 com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo a capa uma imagem dele sem camisa dando ênfase na cicatriz da facada sofrida durante a corrida eleitoral de 2018.









“Nada melhor do que a gente relembrar toda essa trajetória vitoriosa, desde que Bolsonaro era militar, vereador, deputado federal, até chegar à Presidência da República. Sem esquecer datas onde tem vários acontecimentos importantes durante os 4 anos do melhor presidente da história do nosso país. Reconhecido até pelo pessoal de esquerda”, disse Eduardo.





São duas versões do calendário: um de mesa, custando R$ 49,90; e outro de parede, vendido pelo valor de R$ 59,90. O último ainda conta com um pôster do ex-presidente. “Pras tias do zap que são fãs declaradas”, emendou o deputado federal.