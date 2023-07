Eduardo Bolsonaro lança kit festa com o tema do ex-presidente

Eduardo Bolsonaro lança kit festa com tema do seu próprio pai, Jair Bolsonaro

O kit completo sai a R$149,90 e inclui topo de bolo, chapeuzinho, painel, porta docinho e enfeites para doces com frases como: “Só patriota come docinho, taokey?” e “beijinho do mito”. Todos com ilustrações do ex-presidente.