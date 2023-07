CPMI do 8 de janeiro irá ouvir Mauro Cid nesta terça-feria (11)

A expectativa é que Mauro Cid preste esclarecimentos na CPMI sobre as mensagens golpistas e o plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, irá ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (11/7).

O ex-ajudante de ordens está preso desde o dia 3 de maio sob acusação de participar de esquema de fraude no Ministério da Saúde por inserir dados falsos em cartões de vacina de membros de sua família e da família do ex-presidente Bolsonaro. Cid também é investigado por envolvimento no caso das jóias dadas ao então presidente Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita.