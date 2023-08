Governador bolsonarista tem mandato cassado por distribuir cestas básicas

440

Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) deve recorrer de decisão do TRE-RR ao TSE (foto: Divulgação/Governo de Roraima) Foi cassado nesta segunda-feira (14/8) pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) o mandato do governador do estado, Antonio Denarium (PP), por ter distribuído cestas básicas durante a eleição de 2022. A defesa afirmou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele fica no cargo até que seja tomada uma decisão.





Além dela, votaram pela cassação os juízes Felipe Bouzada e Joana Sarmento e a desembargadora Tânia Vasconcelos. Três juízes votaram contra a destituição dele, Francisco Guimarães, Ataliba de Albuquerque e Luiz Alberto, este foi favorável a aplicar multa.





A decisão ocorreu após ser aceito um pedido do diretório regional do Avante, que alegou que o governo ampliou "programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro" meses antes do pleito.





Denarium afirmou, por meio de nota, estar com "a consciência tranquila de que fiz o correto pelo bem do nosso povo. As ações realizados sempre tiverem objetico de ajudar quem mais precisa".

Empresário do agronegócio, Antonio Denarium foi eleito pela primeira vez a um cargo público em 2018, já assumindo o governo de Roraima. Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele foi reeleito com 56,47% dos votos, derrotando a ex-prefeita de Boa Vista, Teresa Surita (MDB) que recebeu 41,14%.