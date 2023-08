Weintraub sobre o bolsonarismo: 'Cheio de ladrões e mentirosos'

O ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro (PL), Abraham Weintraub, voltou a fazer críticas ao ex-presidente e seus seguidores, nesta segunda-feira (14/8). Em referência ao escândalo do desvio de joias, ele afirmou que o bolsonarismo está cheio de “ladrões e mentirosos”.

Weintraub ainda fez uma referência ao envolvimento do general da reserva do Exército, Mauro Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, no esquema de venda de joias que foram recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em missões oficiais. Os itens deveriam ser incorporados ao acervo da União.

O militar de alta patente, o tenente Osmar Crivelatti e o advogado Frederick Wassef, foram alvo de Operação da Polícia Federal (PF) nessa sexta-feira (11/8). A PF apura se o grupo utilizou estrutura do governo para desviar as joias, As investigações apontaram que o valor conseguido pelos suspeitos foi convertido em dinheiro vivo e ingressou no patrimônio pessoal do grupo.