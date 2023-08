Com taças de champanhe, bolsonaristas comemoram saída de presídio

440

%uD83D%uDEA8BRASIL: Bolsonaristas que foram presas nos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília comemoram de tornozeleira eletrônica ao ganharem liberdade. pic.twitter.com/E6QAFrZcmG %u2014 CHOQUEI (@choquei) August 10, 2023

Após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar a soltura de 162 réus presos por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, um grupo de mulheres decidiu comemorar a liberdade. Ao todo, 62 mulheres, que estavam detidas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, incluindo as que celebraram, deixaram a prisão. Elas seguravam taças de champanhe de plástico e usavam tornozeleiras eletrônicas.

Com direito a dancinha do TikTok, elas entoaram gritos de guerra, junto de seus familiares. A cena foi registrada por um dos presentes e acabou viralizando nas redes sociais. “E para a família, a temporada na Colmeia tá acabando. Nossa prisão foi ilegal, fere os princípios da CF [Constituição Federal] nacional”, cantam, enquanto fazem uma coreografia.

Chamando as prisões de ilegais, as mulheres brindaram com espumante, cantaram e dançaram para comemorar a liberdade (foto: Reprodução / redes sociais)

Elas continuam: “Olê, olê, olê, olê fui para Colmeia. Fui por mim, fui por você. Olê, olê, olê, olê, voltei para casa para a verdade aparecer.” No final elas são aplaudidas pelos presentes. O vídeo também mostra as mulheres brindando.

Além do uso das tornozeleiras eletrônicas, Moraes instituiu outras medidas cautelares para os bolsonaristas, incluindo proibição de usar redes sociais, cancelamento dos passaportes, suspensão do porte de armas e obrigação de comparecer semanalmente à Justiça.

A decisão de Moraes foi fundamentada pelo entendimento de que os acusados não representam mais riscos às investigações. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e crime contra o patrimônio público tombado.