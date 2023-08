Haddad é o ministro mais bem avaliado pelos deputados, seguido de Dino

440

Ministro da Economia é o mais bem avaliado entre os deputados federais (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil) De acordo com nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (10/8), o ministro da Economia, Fernando Haddad, é o ministro mais bem avaliado entre os deputados federais. De acordo com o levantamento, Haddad é bem avaliado por 52% dos parlamentares. Para 24%, sua atuação é regular e para 20% é negativa. 4% não souberam ou quiseram responder.





Na terceira posição aparece a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com 47% de aprovação e 20% de rejeição. 30% dos parlamentares avaliam Tebet como regular. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aparece na quarta posição, com aprovação de 41% dos parlamentares e rejeição de 27%. Para 28%, o ministro é regular.

O ministro Alexandre Silveira, de Minas Gerais e Energia, é regular para 36% dos parlamentares. Sua gestão é positiva para 28% dos deputados e negativa para 20%. De acordo com o levantamento, 17% ficaram indecisos e não responderam. O ministro da Casa Civil Rui Costa é o que tem a maior rejeição: 41%. A sua gestão é avaliada positivamente para 25% dos deputados e regular para outros 28%.





A pesquisa com os deputados federais foi feita entre os dias 13 de junho a 6 de agosto. Foram realizadas 185 entrevistas, o que é equivalente a 36% do total de parlamentares na Câmara. A margem de erro é de 4.8 pontos percentuais para mais ou para menos.