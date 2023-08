Moraes diz que conduta de Silvinei ao comandar blitze da PRF foi gravíssima

440

Para Moraes, conduta do ex-PRF e provas apresentadas pela PF comprovam a necessidade da prisão preventiva (foto: Nelson Jr./SCO/STF) Ao decretar a prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, nesta quarta-feira (9/8), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou a conduta do agente ao tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 como “ilícita e gravíssima”.









“As condutas imputadas a Silvinei Vasques são gravíssimas e as provas apresentadas, bem como as novas diligências indicadas pela Polícia Federal como imprescindíveis para a completa apuração das condutas ilícitas investigadas, comprovam a necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal", descreve a decisão do ministro.









As diligências também encontraram conversas sobre uma reunião da cúpula da PRF, quando Vasques teria determinado um “policiamento direcionado” no dia do segundo turno. Na mesma época o agente havia compartilhado imagens fazendo campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas apagou as publicações. Moraes também determinou a oitiva do ex-chefe da PRF.





Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, Vasques negou que a PRF tenha atuado para interferir nas eleições presidenciais e classificou as acusações como a “maior injustiça da história da Polícia Rodoviária Federal”. O colegiado deve analisar um novo pedido de convocação para que ele seja ouvido sobre as novas provas.