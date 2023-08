PF diz que servidores da PRF mentiram em depoimento sobre Silvinei Vasques

As ações foram ostensivas em cidades nordestinas onde o então candidato petista teve mais de 75% dos votos no primeiro turno. Segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, as informações encontradas em celulares de policiais rodoviários continham o mapeamento das referidas cidades.





As diligências também encontraram conversas sobre uma reunião da cúpula da PRF, quando Vasques teria determinado um “policiamento direcionado” no dia do segundo turno. Na mesma época o agente havia compartilhado imagens fazendo campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas apagou as publicações





Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, Vasques negou que a PRF tenha atuado para interferir nas eleições presidenciais e classificou as acusações como a “maior injustiça da história da Polícia Rodoviária Federal”.





O ex-diretor-geral também afirmou que a relação com Bolsonaro era apenas “profissional”. "O cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que mudaria o resultado das eleições", respondeu. Ao ser questionado por que apagou a publicação, Silvinei disse que queria evitar polêmica.





A CPMI deve analisar um novo pedido de convocação de Silvinei Vasques para que ele seja ouvido sobre as novas provas.