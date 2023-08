Feliciano discute com Soraya Thronicke e tumultua CPMI

440



Os parlamentares que fazem parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos protagonizaram momento de confusão durante o depoimento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro (PL), Anderson Torres, nesta terça-feira (8/8).









O motivo da briga entre Feliciano e Thronicke não ficou claro, mas é possível escutar o deputado batendo com a mão na bancada. Alguns parlamentares se reuniram entre os dois e tentaram separar a confusão. O bolsonarista chegou a acusar Soraya de ter “colocado o dedo em seu nariz”.





A relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), chegou a pedir respeito pela colega, dizendo que “essa mania de bater na mesa contra uma mulher” era muito feia. No mesmo momento, o senador Kajuru (PSB-GO) chamou a reunião de “circo” com um “nível muito baixo”.

Outros parlamentares precisaram intervir na confusão protagonizada por Marco Feliciano (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)



Feliciano se defendeu e ironizou a situação. “A turminha aqui da esquerda, os ‘mimizentos’. A senadora pode colocar o dedo no meu nariz, e eu não posso falar nada?”. O presidente da CPMI, Arthur Maia (União-BA), defendeu Soraya.