Torres diz que não havia indícios de violência para os atos de 8 de janeiro

Na época dos ataques, Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, responsável pelas ações de segurança da praça dos Três Poderes. “Naquela sexta-feira (6/1), os acampamentos estavam praticamente desmontados, ele (General Dutra) precisava da secretaria de desenvolvimento social para tirar os vulneráveis antes de fazer o desmonte final do acampamento”, disse."Essa foi a imagem que eu viajei na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela nos acampamentos, eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei não havia informação de inteligência”, emendou.

Torres chegou a ficar preso por cerca de quatro meses, suspeito de omissão durante os ataques. O ex-ministro também afirmou que não havia efetivo policial suficiente durante os atos, mas que deixou um plano assinado para que as instituições e órgãos competentes trabalhassem no dia 8. “ Viajei extremamente tranquilo por esses dois fatores . Primeiro, as imagens do acampamento e, segundo, o PAI (Plano de Ações Integradas)”, pontuou.