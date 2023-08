Anderson Torres fala sobre minuta golpista encontrada na casa dele

440

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse que a minuta golpista, encontrada na sua casa, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal no dia 10 de janeiro, não passa de uma "aberração jurídica".

À Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, Torres afirmou, nesta terça-feira (8/8), que o documento encontrado é um texto "apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta ". Ele ainda declarou que o texto é apenas um exemplo da "coleção de absurdos" que detentores de cargos públicos recebem constantemente.









"Um desses documentos deixado para descarte foi o texto chamado de minuta do golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim. Uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias que foi produzido", declarou.

Torres depõe à CPMI do 8 de janeiro na manhã desta terça-feira (8/8) (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )





Torres também ressaltou que sempre exerceu sua profissão de forma "extremamente técnica e profissional" e diz que sequer cogitou compartilhar a minuta golpista com outras pessoas. Ele também comentou sobre as notícias que afirmam que outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinham um documento semelhante.

"Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para ganhar alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas receberam documentos com teor semelhante e que esse circulava inclusive pela internet. Essa é a verdade, nada mais posso dizer sobre esse assunto", declarou.