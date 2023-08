PC instaura inquérito para investigar vereador suspeito de ameaça

Escândalos denunciados pelo ex-assessor teriam ocorrido dentro do gabinete do parlamentar na Câmara de Vereadores de Lagoa Santa

Em matéria publicada no, o ex-funcionário Nicolas Guimarães Diniz, que trabalhava no gabinete do parlamentar, o denunciou por homofobia, perseguição religiosa, assédio moral e rachadinha. No momento, Diniz está afastado por problemas de saúde decorrentes, segundo ele, da perseguição por ser homossexual.