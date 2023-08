Rosa Weber: STF segue 'firme e vigilante' na defesa da democracia

440

Rosa Weber ainda fez um balanço da sua gestão como presidente do STF (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 27/7/2023)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, comandou a sessão que reabriu os trabalhos da corte no segundo semestre de 2023, nesta terça-feira (1/8). A magistrada discursou sobre o início do ano e disse que as instituições saíram fortalecidas após os ataques em Brasília no 8 de janeiro, ressaltando ainda que o STF segue “firme e vigilante na defesa da democracia”.









Antes de a ministra deixar o STF, a Corte ainda deve analisar temas polêmicos, como a descriminalização do porte de drogas em pequenas quantidades. Também existe a expectativa de que ela antecipe o voto no julgamento do "Marco Temporal", que foi suspenso após um pedido de vista de André Mendonça.









Ainda nesta terça-feira (1/8), em primeiro julgamento após recesso, os ministros do STF consideram inconstitucional o uso do argumento da “legítima defesa da honra” em casos de feminicídio no tribunal do júri. A tese era usada em casos onde o acusado sustentava que sua honra havia sido ferida.