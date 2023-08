CPI do MST aprova convocação de Rui Costa, chefe da Casa Civil

440

Rui Costa será obrigado a comparecer na CPI do MST (foto: Ricardo Stuckert/PR) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) aprovou nesta terça-feira (1/8) a convocação do ministro Rui Costa (PT), chefe da Casa Civil do governo Lula. O requerimento foi aprovado por 14 votos a 10, e obriga o comparecimento do petista sob pena de crime de responsabilidade.









“Na mesma lógica em que foi convocado o ex-ministro Gonçalves Dias, porque era o chefe imediato da Abin de janeiro a março, a mesma lógica se aplica ao ministro Rui Costa que desde a referida data em diante passa a ser o chefe da Abin”, disse Salles.





Já o vice-presidente da CPI, Kim Kataguiri (União Brasil-SP), destacou que a convocação é importante pois o MST teria usado as invasões como chantagem para nomear indicados no governo. “É pela Casa Civil que todas as nomeações políticas passam e o que nós temos são indícios de crimes com invasores de terra invadindo a Embrapa, para negociar cargos no governo”, afirmou.