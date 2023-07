Lula descarta ida de Rui Costa à Petrobras para abrigar Centrão

440



A declaração foi feita durante entrevista coletiva em Bruxelas, onde o presidente participou da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia (UE), nesta quarta-feira (19/7).



Rui Costa é ministro da Casa Civil do governo Lula (foto: Wagner Lopes/Casa Civil)









O Centrão chegou a cogitar o comando dos ministérios da Saúde, liderado pela médica Nísia Trindade, e do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias. No entanto, o interesse dos partidos nessas pastas foi barrado por Lula. "Esse ministério é um ministério meu. Esse ministério não sai. A Saúde não sai. Sabe, não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valores", disse o presidente, na última quinta-feira (13/7). "Quem discute ministro é o presidente da República, não é o partido que pede ministério", afirmou. Lula também destacou que vai conversar com líderes partidários após o recesso parlamentar, que termina em 31 de julho.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), descartou a possibilidade do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ser deslocado para a presidência da Petrobras, a fim de abrir espaço para partidos do Centrão no governo. "Não existe. Estou te dizendo com todas as palavras, não existe a possibilidade", pontuou Lula.