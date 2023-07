Gleisi questiona inquérito militar que culpa o governo por ataques do 8/1

Inquérito do Exército diz que não houve crime militar na atuação das tropas (foto: Ton MOLINA / AFP)

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), questionou o inquérito policial militar sobre o ataque às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro. No relatório sigiloso, divulgado pela, o Exército exime as tropas de culpa na depredação do Palácio do Planalto e aponta “indícios de responsabilidade” do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).