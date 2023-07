Moraes determina inclusão de blogueiro na lista vermelha da Interpol

440

Oswaldo Eustáquio é suspeito de envolvimento em atos antidemocráticos (foto: Reprodução/Instagram)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o nome do blogueiro Oswaldo Eustáquio seja incluído na lista de difusão vermelha da Polícia Internacional (Interpol). A decisão corre sob sigilo no Supremo. Eustáquio é acusado de envolvimento com atos antidemocráticos. Ele chegou a ser preso em 2021, mas deixou o país após as eleições do ano passado. Ele estaria, no momento, no Paraguai. A inclusão na lista da Interpol deve ser solicitada pela Polícia Federal.





No entanto, cabe à própria Interpol analisar se aceita ou não o pedido. Caso a decisão de Moraes seja acatada, o nome e a foto de Eustáquio são inseridos na lista que é disponibilizada para autoridades, aeroportos, hotéis e empresas de diversos países.



Além do envolvimento em atos antidemocráticos, o blogueiro é acusado de violar medidas cautelares diversas à prisão. Em nota, a defesa de Oswaldo Eustáquio informou que vai solicitar que o nome do cliente não seja cadastrado no sistema.

Os advogados afirmam, também, que o comunicador solicitou asilo político no Paraguai. "Vale ressaltar que o pedido é inócuo, pois é público que Oswaldo Eustáquio pediu proteção política ao governo do Paraguai e hoje é oficialmente um refugiado. Qualquer ação contra ele seria flagrante mau uso de dinheiro público em âmbito internacional e viola o tratado entre o Brasil e o Paraguai", destaca o texto.