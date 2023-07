Lula cita 'males' causados por Bolsonaro e Temer na Educação

440





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu seu discurso na cerimônia de lançamento do Programa Escola em Tempo Integral, nesta segunda-feira (31/7), citando “males” que seis anos de “desgoverno” deixaram de legado ao país. Segundo o petista, cresceu o número de crianças e adolescentes pedindo esmola ou vendendo balas durante o período.





“Eu olhava para aquelas crianças e adolescentes e pensava em quantos talentos desperdiçados, em quantos futuros comprometidos havia ali, pela falta de estudo e pela falta de oportunidades. Aquelas crianças e aqueles adolescentes simbolizavam o descaso e o abandono a que foi submetido o povo brasileiro nos últimos seis anos ”, disse Lula.





Lula também defende tratar a educação como uma das principais prioridades do país, como um fator de desenvolvimento. O projeto das escolas em tempo integral, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) é um mecanismo de fomento que busca viabilizar uma política de pactuação entre União, Estados e Municípios para alcançar a meta 6 do do Plano Nacional de Educação (PNE), criado em 2014 ainda no governo de Dilma Rousseff (PT).

Lula afirma que crianças no semáforos simbolizam o abandono do povo brasileiro nos últimos seis anos (foto: Ricardo Stuckert/PR)



A meta estabelece a oferta de “educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da educação básica”. O MEC espera, já em 2023, 1 milhão de matrículas na modalidade , ao mesmo tempo que faz um investimento de R$ 4 bilhões.





Um relatório sobre o Monitoramento das Metas do PNE 2022 mostra que o percentual de matrículas no tempo integral caiu de 17,6%, em 2014, para 15,1%, em 2021.