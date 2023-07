Zema perde prazo para sancionar aposentadoria de idosos da Minascaixa

O governador Romeu Zema (Novo) não cumpriu o prazo de 30 dias para validar o Projeto de Lei (PL) 810/23, que prevê o retorno do pagamento da aposentadoria e pensões de idosos da extinta Minascaixa. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2º turno no dia 28 de junho.

A matéria, proposta pelo governo Romeu Zema (Novo), passou por alterações nas comissões da Casa. Entre as mudanças estão a exclusão do teto de R$ 4 mil no que seria pago aos beneficiários, do pagamento de 13º salário, transferência do benefício em caso de morte e ajuste inflacionário.