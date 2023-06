Beneficio para aposentados e pensionistas do Minascaixa é aprovado na ALMG

440

Deputados estaduais votam favoráveis ao texto que retoma o pagamento de benefícios para 367 aposentados e pensionistas do Minascaixa (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG) O Projeto de Lei (PL) 810/2023, que cria um beneficio para aposentados e pensionistas do extinto banco estadual Minascaixa, foi aprovado nesta segunda-feira (26/6) no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com aprovação de ampla maioria dos deputados.









Os 367 servidores da Minascaixa estão desde março sem receber os beneficios. Na época, o governo de Minas argumentou que os fundos financeiros para o pagamento tinham chegado ao fim. A responsabilidade de arcar com as pensões são do governo desde 2014.

Também estava previsto para esta segunda a votação do Projeto de Lei 767/2023, que prevê a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF), pré-requisito para que Minas Gerais possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa que permite que as dividas com a União sejam renegociadas. A matéria foi obstruída por parlamentares de oposição e deve voltar à pauta nesta terça-feira (27/6).