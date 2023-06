430

A responsabilidade pelos pagamentos aos aposentados e pensionistas da Minascaixa foi transferida para a Fundação Libertas Marcello Casal Jr/Agência Brasil Desde março deste ano, os aposentados e pensionistas da desativada Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais (Minascaixa) estão sem receber seus benefícios.



O governo mineiro alega que o motivo da suspensão dos pagamentos foi o esgotamento dos fundos financeiros. No entanto, advogados que representam os beneficiários apontam que existem recursos financeiros disponíveis para a realização dos pagamentos. Desde março deste ano, os aposentados e pensionistas da desativada Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais (Minascaixa) estão sem receber seus benefícios.O governo mineiro alega que o motivo da suspensão dos pagamentos foi o esgotamento dos fundos financeiros. No entanto, advogados que representam os beneficiários apontam que existem recursos financeiros disponíveis para a realização dos pagamentos.









Na última sexta-feira (16), o governo apresentou um projeto de lei visando a criação de um benefício assistencial para os aposentados e pensionistas. No entanto, na terça-feira (20), os deputados aprovaram uma emenda ao texto original do governador Romeu Zema (Novo).





Inicialmente, o projeto do governo sugeria um limite de R$ 4 mil para o pagamento das aposentadorias e pensões, sem ajuste inflacionário, sem o pagamento do 13º salário e sem a transferência do benefício em caso de morte do beneficiário.



Já a emenda, aprovada pelos deputados, garante o pagamento total do benefício, incluindo o 13º salário, reajuste anual dos valores e manutenção do pagamento do benefício em caso de falecimento do aposentado ou pensionista.





Agora, o projeto será encaminhado para a Comissão de Trabalho e Fiscalização Financeira e Orçamentária para votação em primeiro turno.