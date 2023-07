Pimentel rebate críticas de Zema: 'Vai fazer terapia'

O ex-governador Fernando Pimentel (PT) retrucou nesta terça-feira (18/7) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que havia afirmado, nessa segunda (17/7), que gestões anteriores do Estado fechavam parcerias com empresas privadas em troca de favores.

E afirmou ainda que Zema "devia cuidar das rodovias mineiras". "Não apenas da rodovia que leva ao seu sítio luxuoso, lá na região dele. Não! Das rodovias que os mineiros transitam e estão em péssimas condiçoes".



Em 2022

Zema criticou gestões anteriores do Estado e Pimentel retrucou o governador (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A Press)

No ano passado, a Justiça ordenou que Zema publicasse no Instagram um post de retratação a Pimentel após ter acusado o ex-governador de ter tido 50 mil funcionários comissionados no governo.