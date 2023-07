Governo federal anuncia reajuste de bolsas a pesquisadores

440

Bolsistas de instituições federais, como a UFMG, serão contempladas por reajuste (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O governo federal anunciou, nesta terça-feira (18/7), o reajuste de bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora nos ensinos médio e superior. As modalidades ficaram de fora da primeira série de aumentos anunciada em maio e serão contempladas cerca de 6.500 pessoas atualmente em formação. Veja a lista no fim da matéria.









Os recursos para financiar o reajuste partem do CNPq, do MCTI, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e de instituições parceiras que contam com bolsistas das modalidades contempladas, tais como o Ministério da Saúde, Embrapa, INPE, Fiocruz e AEB.









De acordo com o MCTI, os reajustes em questão não foram feitos junto das outras bolsas porque o custeio do aumento nos vencimentos dependia de recursos de fontes externas.





Veja os reajustes por modalidade

Iniciação Tecnológica e Industrial - Categoria A - passa de R$ 400 para R$ 700, 75% de reajuste

Iniciação Tecnológica e Industrial - Categoria B - passa de R$ 161 para R$ 300, 86% de reajuste

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial- Categoria A - passa de R$ 4.000 para R$ 5.200, 30% de reajuste

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - Categoria B - passa de R$ 3.000 para R$ 3.900, 30% de reajuste

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - Categoria C - passa de R$ 1.100 para R$ 1.430, 30% de reajuste

Especialista visitante -Nível 1 - passa de R$ 5.000 para R$ 6.500, 30% de reajuste

Especialista visitante - Nível 2 - passa de R$ 3.500 para R$ 4.550, 30% de reajuste

Especialista visitante - Nível 3 - passa de R$ 2.500 para R$ 3.250, 30% de reajuste

Extensão no país - Categoria A - passa de R$ 4.000 para R$ 5.200, 30% de reajuste

Extensão no país - Categoria B - passa de R$ 3.000 para R$ 3.900, 30% de reajuste

Extensão no país - Categoria C - passa de R$ 1.100 para R$ 1.430, 30% de reajuste

Apoio técnico em extensão no país - Categoria A - passa de R$ 550 para R$ 770, 40% de reajuste

Apoio técnico em extensão no país- Categoria B - passa de R$ 400 para R$ 560, 40% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria A - passa de R$ 6.000 para R$ 7.800, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria B - passa de R$ 5.000 para R$ 6.500, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria C - passa de R$ 4.500 para R$ 5.850, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria D - passa de R$ 4.000 para R$ 5.200, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria E - passa de R$ 3.500 para R$ 4.550, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria F -passa de R$ 3.000 para R$ 3.900, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria G - passa de R$ 2.500 para R$ 3.250, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria H - passa de R$ 1.500 para R$ 1.950, 30% de reajuste

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais - Categoria I - passa de R$ 800 para R$ 1.040, 30% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 1A - passa de R$ 4.000 para R$ 5.200, 30% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 1B - passa de R$ 3.000 para R$ 3.900, 30% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 1C - passa de R$ 1.100 para R$ 1.430, 30% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 2A - passa de R$ 483 para R$ 700, 45% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 2B - passa de R$ 241 para R$ 300, 24% de reajuste

Apoio à Difusão do Conhecimento - Categoria 2C - passa de R$ 161 para R$ 200, 24% de reajuste

Iniciação ao extensionismo - passa de R$ 360 para R$ 700, 94% de reajuste