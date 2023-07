Zema volta a publicar citação polêmica e associa democracia à tirania

440

Romeu Zema tem o hábito de publicar citações diariamente em seu perfil no Instagram (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo) voltou a fazer publicação polêmica em seu perfil no Instagram neste domingo (23/7). O chefe do Executivo mineiro publicou uma frase atribuída ao ex-presidente americano James Madison (1751-1836) em que o político relaciona democracia e tirania.









Publicação feita neste domingo (23/7) pelo governador mineiro (foto: Reprodução/Redes Sociais)





James Madison, autor da frase publicada por Zema, foi o quarto presidente americano e esteve à frente do país entre 1809 e 1817. Antes de se tornar figura proeminente no país, ele participou da elaboração da Constituição da Virgínia, em 1776. No estado em que nasceu, no sul dos Estados Unidos, herdou e manteve ao longo da vida, centenas de escravos em suas propriedades.





Ao lado de Alexander Hamilton e John Jay, Madison escreveu aos Ensaios Federalistas e participou da Convenção Constitucional, responsável pela confecção da carta magna americana. Madison ficou conhecido como ‘O Pai da Constituição’ por seu papel na elaboração do documento.





A polêmica com Mussolini

Recentemente, Zema causou repercussão com seu hábito de publicar frases ao compartilhar citação atribuída ao líder do fascismo italiano, Benito Mussolini (1883-1945 ). A postagem foi feita em 1º de julho e trazia o texto: “Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo”, com o nome do ditador europeu.





A publicação com a frase do fascista foi feita sem uma contextualização, aos moldes das demais do mesmo tipo feitas pelo governador mineiro. No entanto, ela aconteceu um dia após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornar o ex-presidente e aliado de Zema, Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030