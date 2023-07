Zema compartilha frase atribuída a Mussolini

A publicação foi feita sem contextualização e relação com as postagens anteriores e posteriores do governador. Ela acontece, porém, um dia após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030 . Zema foi cabo eleitoral do ex-presidente nas eleições do ano passado e organizou o braço mineiro da campanha durante o segundo turno.