Zema diz que oposição quer destruir Minas Gerais e é irresponsável

440

Governo alega que terá de pagar R$ 15 bilhões para quitar parcelas já vencidas de dívidas do estado com a União (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) disse “ter ficado assustado com uma oposição que quer destruir Minas”. “Não satisfeitos de, no governo anterior ao meu, de destruir, querem continuar com essa postura”, afirmou o governador, que também chamou a oposição de “minoria totalmente irresponsável” e afirmou que se houver atrasos no salário e nenhum reajuste salarial, a culpa será dela.









Nessa quinta, a oposição obstruiu a votação do ingresso ao PAF por falta de acordo com a base do governo sobre o PL 822/2023 , que garantiria reajuste para trabalhadores da educação. De acordo com a oposição, o PL do reajuste deveria ser analisado antes do PAF, mas a base do governo não aceitou a proposta e, devido ao impasse, a sessão plenária, foi encerrada a pedido da base governista sem a votação de nenhum dos dois projetos.

Zema disse que a renovação do PAF já foi votada no governo anterior do ex-governador Fernando Pimentel. “É uma postura destrutiva, uma postura que demonstra total irresponsabilidade com o povo mineiro e, se prosperar, vai significar salário atrasado e nenhum reajuste para categoria alguma, então é uma medida impensada, totalmente irresponsável e que precisa ser repensada”.