Dino explica a foto com heróis fazendo o L: 'Até o Sonic'

Dino ainda lembrou da brincadeira com os "Vingadores" que viralizou no início de maio (foto: Twitter/Flávio Dino)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, contou a história por trás da foto com uma pessoa “fazendo o L”, enquanto estava fantasiada do personagem “Sonic”. Em uma publicação mais descontraída neste domingo (23/7), ele disse que estava em uma lanchonete quando percebeu a pessoa fantasiada gesticulando.









As fotos foram publicadas pelo ministro na última terça-feira (18/7). Ele também posou com um boneco do herói Hulk. "Frente Ampla segue firme. Nesta noite encontrei com aliados", dizia a legenda.





A verdadeira história do Sonic que fez o "L" pic.twitter.com/Ccu0S7WTsf — Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) July 23, 2023 A ligação do ministro da Justiça com Super-Heróis viralizou neste ano quando, em audiência no Senado, ele rebateu o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) que questionava as ações de Dino durante os ataques do 8 de janeiro. O ministro criticava os ataques feitos pelo parlamentar nas redes sociais, dizendo que o senador posta vídeos difamatórios e agressivos.